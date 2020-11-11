Черчесов прокомментировал вызов Чалова в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил вызов в национальную команду форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова.

«Довызвали одного футболиста из молодёжной сборной, потому что мы не можем вызвать игроков, которые не прошли тест УЕФА. Поскольку молодёжная команда здесь, то мы взяли игрока именно в ту позицию, в которой остался только Соболев. Я созвонился с Галактионовым, у него остаётся Игнатьев, а Чалов перешёл к нам», — заявил Черчесов.

Также главный тренер сборной России прокомментировал сомнительные результаты тестов на коронавирус у ряда игроков команды.

«Нас этот тест немного насторожил, потому что мы проводили после этого свои тесты, они были отрицательные. На прошлом сборе и наш тест, и их показывали один результат. Сейчас наш медицинский штат изучает данный вопрос, чтобы таких нюансов с УЕФА не было», — сказал Черчесов.

Ранее гендиректор «Сочи» назвал ошибочным результат теста на коронавирус у Заболотного.