Черчесов прокомментировал вызов Чалова в сборную России

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил вызов в национальную команду форварда московского ЦСКА Фёдора Чалова.
Черчесов прокомментировал вызов Чалова в сборную России
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Довызвали одного футболиста из молодёжной сборной, потому что мы не можем вызвать игроков, которые не прошли тест УЕФА. Поскольку молодёжная команда здесь, то мы взяли игрока именно в ту позицию, в которой остался только Соболев. Я созвонился с Галактионовым, у него остаётся Игнатьев, а Чалов перешёл к нам», — заявил Черчесов.

Также главный тренер сборной России прокомментировал сомнительные результаты тестов на коронавирус у ряда игроков команды.

«Нас этот тест немного насторожил, потому что мы проводили после этого свои тесты, они были отрицательные. На прошлом сборе и наш тест, и их показывали один результат. Сейчас наш медицинский штат изучает данный вопрос, чтобы таких нюансов с УЕФА не было», — сказал Черчесов.

Ранее гендиректор «Сочи» назвал ошибочным результат теста на коронавирус у Заболотного.

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