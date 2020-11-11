«Сразу было понятно, что это особенная команда»: сборная России провела вторую тренировку перед матчами Лиги наций

Сборная России в полном составе продолжила подготовку к матчам с Молдавией, Турцией и Сербией. Все футболисты тренировались в общей группе, включая присоединившихся накануне вечером Алексея Миранчука и Дениса Черышева. Главный врач Эдуард Безуглов заявил, что медицинскому штабу пришлось ужесточить меры безопасности в связи с эпидемиологической ситуацией, рассказал о состоянии травмированных игроков и объяснил, в чём секрет хорошей формы Юрия Жиркова. А дебютанты взрослой команды Даниил Лесовой и Дмитрий Живоглядов поделились первыми впечатлениями от сборов.

«Мы ужесточили меры безопасности»

Сборная России по футболу провела очередную тренировку в рамках подготовки к контрольному матчу с Молдавией и встречам с Турцией и Сербией в рамках Лиги наций. Все подопечные Станислава Черчесова занимались в общей группе. К команде присоединились полузащитники Алексей Миранчук и Денис Черышев, пропускавшие предыдущие сборы из-за травм.

По словам главного врача сборной Эдуарда Безуглова, каждый из вызванных футболистов готов выйти на поле в первом матче. При этом он рассказал, чем предыдущие сборы отличаются от нынешних с медицинской точки зрения. В первую очередь изменения связаны с наступлением сезона вирусных заболеваний, симптомы которых легко спутать с COVID-19.

«Учитывая ситуацию с коронавирусом, необходимо быть ещё более насторожёнными. Поэтому мы ужесточили меры безопасности. Например, минимизировали выезды за пределы базы, контакты между проживающими на ней. Создали своеобразный пузырь с более жёсткими правилами», — рассказал Безуглов.

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По его словам, футболисты каждый день проходят тестирование и на данный момент не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Врач подчеркнул, что сложности могут возникнуть в связи с выездными матчами, но в команде пристально следят за эпидемиологической ситуацией в Молдавии, Турции и Сербии и находятся на связи с местными федерациями.

Сборной предстоит провести три встречи за шесть дней, однако в медицинском штабе не видят в этом никаких проблем, так как такой график привычен для многих игроков.

«Ничего принципиально нового мы не придумываем. Уже имеющийся ряд мер применяется в более интенсивном режиме. Наверное, в большей степени всё зависит от дисциплинированности самих ребят. Мы можем разъяснить, что делать, но выполнять предписания необходимо им самим. Делаем акценты на качественном сне, восстановлении сразу после тренировок, хорошем питании. К счастью, за последние месяцы никаких проблем со здоровьем футболистов во время матчей сборной не возникало. Надеемся, в ближайшее время их и не будет», — добавил Безуглов.

Что касается травмированных игроков, то все они проходят восстановление в соответствии с предписаниями клубных врачей. Безуглов выразил надежду на то, что получившие повреждения мышц задней поверхности бедра Игорь Смольников и Марио Фернандес приступят к тренировкам в общей группе в середине ноября, Александр Головин сможет помочь «Монако» уже в конце месяца, а Дмитрий Баринов вернётся в сборную в следующем году.

Особая ситуация сложилась вокруг вратаря Антона Шунина, чей тест на коронавирус показал сомнительный результат.

«В «Динамо» тестирования проводятся чаще, чем это прописано в регламенте. Один из анализов Шунина показал сомнительный результат. Он сразу же был изолирован, за что спасибо их медицинскому штабу. Второй тест оказался отрицательным. Речь идёт не о COVID-19, а об ОРВИ. Сейчас у Антона нет никаких проблем со здоровьем. Думаю, в ближайшее время он приступит к тренировкам с командой», — пояснил специалист.

У многих вызывает удивление присутствие в составе сборной 37-летнего полузащитника Юрия Жиркова, который продолжает выступать на высоком уровне, несмотря на возраст. Безуглов пояснил, что его хорошая форма обусловлена сочетанием сразу нескольких факторов.

«Это генетика. У него уникальные скоростно-силовые показатели, которые влияют на процесс восстановления после матчей. Как и в своё время Сергей Игнашевич, он восстанавливается уникально быстро. Также это связано с отсутствием операций на крупных суставах в молодости. Кроме того, Юрий любит футбол. Эти компоненты позволяют ему оставаться в топе в 37 лет. Уверен, что в следующем году Жирков также спокойно будет выступать и за свою команду, и за сборную», — объяснил Безуглов.

«Пока кучкуемся со сверстниками»

После второго дня сборов своими впечатлениями от первого вызова в национальную команду поделился полузащитник «Динамо» и молодёжной сборной Даниил Лесовой. Как и одноклубник Роман Евгеньев, он узнал об этом во время восстановительной тренировки после матча с «Тамбовом» и не сразу поверил в происходящее.

«Друг прислал мне пост в социальных сетях. Сначала не поверил, подумал, что поздравляют с вызовом в молодёжную сборную. А когда открыл ссылку, удивился и обрадовался. Пока кучкуемся со сверстниками, но, думаю, через два-три дня освоимся окончательно. Здесь хорошая атмосфера, взрослые общаются с молодыми, никакого барьера нет. Есть диалог и с тренерским штабом», — рассказал Лесовой.

Он признался, что уже успел пообщаться с футболистами молодёжной сборной, которые также проводят сбор в Новогорске. Однако оба состава сосредоточены на своих матчах и стараются не отвлекаться.

«Как получилось, что прибавил в игре и получил вызов в основную команду? Я бы не стал выделять один фактор. Мне помогали тренеры, я и сам много над собой работал. Всего понемногу. Сейчас в «Динамо» пришёл новый тренер, но стараюсь отделять клубные дела и дела сборной. Необходимо перестроиться и сосредоточиться на чём-то одном», — пояснил полузащитник.

Он также высоко оценил выступление подопечных Черчесова в предыдущих матчах Лиги наций.

«Каждый человек на поле понимает, что от него требуется: как действовать в обороне или атаке, когда прессинговать, куда перестраиваться. Заметны не хаотичные, а отработанные движения и перемещения. Но и соперники у нас высокого уровня. Многие сербские и турецкие футболисты играют в ведущих европейских лигах», — заключил Лесовой.

Дебютировать в сборной России предстоит и защитнику Дмитрию Живоглядову. Он признался, что узнал о вызове перед матчем 14-го тура РПЛ с «Динамо», в котором железнодорожники проиграли со счётом 1:5. Однако разгромное поражение не испортило настроение футболиста.

«Конечно, обрадовался. Поражение осталось в прошлом, сейчас все мысли о предстоящих встречах национальной команды. Для меня большая честь и гордость защищать цвета своей страны», — поделился впечатлениями Живоглядов.

Он добавил, что раньше слышал о сборной и царящей в ней атмосфере только положительные отзывы. Приехав на базу, защитник убедился в этом лично.

«Сразу было понятно, что это особенная команда, в которой собраны лучшие футболисты страны. Здесь совсем другое отношение, уделяется больше внимания. Я уже знаком практически со всеми ребятами, так как мы пересекались и на юношеском, и на молодёжном уровне. Сложностей с адаптацией возникнуть не должно», — уверен игрок.

Живоглядов отметил, что в случае необходимости готов сыграть как на правом, так и на левом фланге обороны. Как и Лесовой, он отметил высокий уровень соперников России по Лиге наций и предположил, что команде Черчесова предстоят два непростых матча.