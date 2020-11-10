Безуглов высказался о травмированных футболистах сборной России

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов прокомментировал ситуацию с травмированными игроками национальной команды.

«У Игоря Смольникова, к сожалению, повреждение мышц задней поверхности бедра. Оно небольшое. Уверен, что к окончанию нашего сбора тренерский и медицинский штабы «Краснодара» подготовят его к занятиям в общей группе. Нам сложно судить, потому что за динамикой восстановления следят в команде.

У Марио Фернандеса похожая ситуация. Мы видели МРТ, и, на наш взгляд, повреждение небольшое. Поэтому тоже надеемся, что он приступит к тренировкам в команде после нынешнего сбора национальной команды», — сказал Безуглов в интервью пресс-службе национальной команды.

По его словам, полузащитник Дмитрий Баринов уже выполняет упражнения. Безуглов заявил, что в сборной ожидают возвращения игрока к тренировкам на поле в декабре. Тем не менее врачи отметили, что Баринов перенёс тяжёлую операцию, поэтому не стоит строить долгосрочных прогнозов по поводу его восстановления.

«У Александра Головина имеется устойчивая положительная динамика. Планируется, что после 20 ноября, после матча с ПСЖ он приступит к тренировкам с командой. Опять же, нельзя судить, в каком объёме. Но ожидаем, что до конца ноября Саша сыграет», — добавил Безуглов.

Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.

Ранее сообщалось, что в сборной России изучали ситуацию с коронавирусом в Молдавии, Турции и Сербии.