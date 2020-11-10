В сборной России изучали ситуацию с коронавирусом в Молдавии, Турции и Сербии

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Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов заявил, что в национальной команде изучали ситуацию с пандемией коронавируса в Молдавии, Турции и Сербии.
В сборной России изучали ситуацию с коронавирусом в Молдавии, Турции и Сербии
  • Reuters

«Да, мы изучали ситуацию. Генеральный менеджер сборной России Евгений Савин находится на связи с местными федерациями. Мы знаем их правила, знаем, какие меры предпринимаются в случае обнаружения инфицированных на территории этих стран. И готовы ко всем неожиданностям», — сказал Безуглов в интервью пресс-службе национальной команды.

При этом он подчеркнул, что на данный момент нельзя исключать возникновения проблем.

«Статистика по всем европейским национальным командам за предыдущие сборы показала, что была 100%-ная заболеваемость. Поэтому, как показывает практика, даже самые строгие меры не исключают того, что кто-то может заболеть. Но мы в свою очередь стараемся минимизировать это число», — добавил Безуглов.

Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.

Ранее врач сборной России по футболу заявил, что тестирования на COVID-19 в команде проводятся практически ежедневно.

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