Врач сборной России по футболу: тестирования на COVID-19 проводятся практически ежедневно

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал об отличиях между работой на ноябрьских сборах и подготовке к матчам в сентябре и октябре.

«Корректировки, несомненно есть. Они связаны с тем, что в ноябре традиционно повышается уровень заболеваемости вирусными инфекциями. Учитывая ситуацию с коронарусом, необходимо быть ещё более настороженными, так как симптомы этих заболеваний похожи на COVID-19. Поэтому и так жёсткие меры мы ещё больше ужесточили», — сказал Безуглов в интервью пресс-службе национальной команды.

Он отметил, что внутри сборной создан своеобразный «пузырь», в котором минимизировали выезды за пределы базы, а также контакты между проживающими на территории базы.

«Практически ежедневно проводятся тестирования. Пока всё хорошо, никаких проблем нет. Но мы будем сконцентрированы до конца, так как сборной предстоит три выезда, три перелёта, что накладывает свой отпечаток. Но думаю, ребята будут соблюдать дисциплину и проблем не возникнет», — добавил Безуглов.

Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.

Ранее Борис Игнатьев поделился мнением о невызове Артёма Дзюбы в сборную России по футболу.