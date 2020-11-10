Игнатьев поделился мнением о невызове Дзюбы в сборную России по футболу

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился мнением относительно решения Станислава Черчесова не вызывать Артёма Дзюбу на ноябрьские матчи национальной команды.

«Люди из шоу-бизнеса не знают, что такое построение команды. Футбольная команда — это несколько иной организм, и каждый из участников должен полностью осознавать, что его вклад в победу или в решение каких-то командных задач очень высоко значим. Если Черчесов думает, что это по-разному будут воспринимать болельщики различных клубов, наверное, в его адрес высказываться должны какие-то негативные моменты, так устроен футбольный мир», — цитирует Игнатьева «Спорт-Экспресс».

По его словам, Черчесов принял решение о невызове Дзюбы, исходя из интересов сборной России. Игнатьев уверен, что футболисты не должны отвлекаться на внешние факторы и им следует думать исключительно об игре сборной.

При этом эксперт выразил уверенность, что Дзюба вернётся в состав национальной команды.

«Дзюба (при должном отношении — таком, к которому он нас приучил и мы уже привыкли, вспоминая чемпионат мира и прошедшие годы) опять появится и будет полноценным, полноправным игроком команды», — заключил Игнатьев.

Ранее заслуженный артист России Валерий Баринов поделился своими соображениями по поводу невызова Артёма Дзюбы в сборную России.