Игнатьев поделился мнением о невызове Дзюбы в сборную России по футболу

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев поделился мнением относительно решения Станислава Черчесова не вызывать Артёма Дзюбу на ноябрьские матчи национальной команды.
Игнатьев поделился мнением о невызове Дзюбы в сборную России по футболу
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Люди из шоу-бизнеса не знают, что такое построение команды. Футбольная команда — это несколько иной организм, и каждый из участников должен полностью осознавать, что его вклад в победу или в решение каких-то командных задач очень высоко значим. Если Черчесов думает, что это по-разному будут воспринимать болельщики различных клубов, наверное, в его адрес высказываться должны какие-то негативные моменты, так устроен футбольный мир», — цитирует Игнатьева «Спорт-Экспресс».

По его словам, Черчесов принял решение о невызове Дзюбы, исходя из интересов сборной России. Игнатьев уверен, что футболисты не должны отвлекаться на внешние факторы и им следует думать исключительно об игре сборной.

При этом эксперт выразил уверенность, что Дзюба вернётся в состав национальной команды.

«Дзюба (при должном отношении — таком, к которому он нас приучил и мы уже привыкли, вспоминая чемпионат мира и прошедшие годы) опять появится и будет полноценным, полноправным игроком команды», — заключил Игнатьев.

Ранее заслуженный артист России Валерий Баринов поделился своими соображениями по поводу невызова Артёма Дзюбы в сборную России. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить