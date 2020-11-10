Актёр Баринов считает верным решение не вызывать Дзюбу в сборную России

Заслуженный артист России Валерий Баринов поделился своими соображениями по поводу невызова Артёма Дзюбы в сборную России.

На его взгляд, тренерскому штабу нужно было проигнорировать скандальную историю.

«Невызов в сборную — верное решение в том плане, чтобы не подвергать Дзюбу лишний раз публичному осуждению. Хотят отвести его от гнева публики, это не наказание. Он вышел с «Краснодаром», на него была довольно суровая реакция со стороны трибун. Думаю, Станислав Черчесов хотел именно успокоить ситуацию», — приводит слова Баринова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что синхронистка Алла Шишкина высказалась о ситуации с Дзюбой.