Актёр Баринов считает верным решение не вызывать Дзюбу в сборную России
- globallookpress.com
На его взгляд, тренерскому штабу нужно было проигнорировать скандальную историю.
«Невызов в сборную — верное решение в том плане, чтобы не подвергать Дзюбу лишний раз публичному осуждению. Хотят отвести его от гнева публики, это не наказание. Он вышел с «Краснодаром», на него была довольно суровая реакция со стороны трибун. Думаю, Станислав Черчесов хотел именно успокоить ситуацию», — приводит слова Баринова «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что синхронистка Алла Шишкина высказалась о ситуации с Дзюбой.