Актёр Баринов считает верным решение не вызывать Дзюбу в сборную России

Короткая ссылка
Заслуженный артист России Валерий Баринов поделился своими соображениями по поводу невызова Артёма Дзюбы в сборную России.
Актёр Баринов считает верным решение не вызывать Дзюбу в сборную России
  • globallookpress.com

На его взгляд, тренерскому штабу нужно было проигнорировать скандальную историю.

«Невызов в сборную — верное решение в том плане, чтобы не подвергать Дзюбу лишний раз публичному осуждению. Хотят отвести его от гнева публики, это не наказание. Он вышел с «Краснодаром», на него была довольно суровая реакция со стороны трибун. Думаю, Станислав Черчесов хотел именно успокоить ситуацию», — приводит слова Баринова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что синхронистка Алла Шишкина высказалась о ситуации с Дзюбой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить