«Россия диктовала правила игры, но реализация вновь подвела»: что говорил Черчесов после матча Лиги наций с Венгрией

Во втором тайме матча группового этапа Лиги наций УЕФА с Венгрией сборная России диктовала правила игры. Об этом после окончания встречи, завершившейся нулевой ничьей, заявил главный тренер команды Станислав Черчесов. По словам специалиста, его подопечных вновь подвела реализация. В свою очередь, наставник соперника Марко Росси назвал россиян самым сильным оппонентом за последнее время и признался, что не понимает, как нужно играть против Артёма Дзюбы.

«Настраивались на победу в домашнем матче»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после окончания матча Лиги наций с Венгрией (0:0) был явно разочарован, ведь его подопечные не смогли победить в третьей встрече подряд. Однако специалист похвалил их и напомнил, что в октябре команда по разным причинам недосчиталась целого ряда лидеров.

— Настраивались на победу в домашнем матче. Те моменты, которые создали, реализовать не получилось. Первые 15—20 минут входили в игру, поэтому опасных моментов у ворот соперника не было. В конце первого тайма начали перехватывать инициативу. Можно было увидеть хорошие подходы, но не хватало последней передачи для результативного завершения. Во второй половине встречи мы диктовали правила игры, но реализация вновь подвела.

— Согласны, что сборная провела два совершенно разных тайма?

— В какой-то степени да. В первом венгры были ещё свежие, поэтому оказывали сопротивление, хорошо выходили из обороны. Во втором тайме мы перехватили инициативу и физически выглядели лучше. Кроме того, были сделаны замены, которые усилили команду.

— Сегодня сборная не прессинговала так высоко, как в первом тайме матча с Турцией. Это было сделано для того, чтобы грамотно распределить силы на весь матч?

— Мы планировали прессинговать, но это плохо получалось, поскольку соперник хорошо оборонялся. Венгры играли в длинный пас и «обрезали» наших игроков. Во втором тайме мы выглядели лучше. Но отыграть все полтора часа, высоко прессингуя, очень сложно с любой командой.

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— Можно ли сказать, что этот сбор стал испытанием для вас?

— Испытанием назвать его не могу. Мы впервые в истории провели три игры за такой короткий промежуток времени. К тому же ситуацию усугубили травмы и положительные тесты на коронавирус. Мы через многое прошли на этих сборах, но команда нашла внутренние резервы, чтобы компенсировать отсутствие ряда игроков. Благодарю ребят за этот сбор. Он получился неоднозначным с точки зрения результата, поскольку мы хотели набрать больше очков. Но планировать что-то на таком высоком уровне попросту легкомысленно.

— Впервые за долгое время вы решили сыграть в два нападающих. Чем было продиктовано такое решение?

— Ходом матча. Мы совершили немалое количество рейдов по флангам с последующими подачами в штрафную соперника. Поскольку команда владела инициативой, возможностей результативно завершить атаку с двумя нападающими было больше. Если в матче с Турцией сделать такую замену не представлялось возможным, то сегодня игра это позволяла. Александр Соболев и Артём Дзюба впервые играли вместе. Не люблю это слово, но такую комбинацию можно назвать определённым экспериментом. Думаю, решение тренерского штаба было оправдано.

— Какая турнирная стратегия теперь у нашей команды?

— Впереди нас ждут два сложных матча с Сербией и Турцией. Главное, чтобы все игроки, на которых мы рассчитываем, были здоровы и готовы. Сложно что-то предсказывать. Мы начали и закончили этот сбор на первом месте, хотя и рассчитывали набрать больше очков.

«Из всех наших последних соперников Россия — самая сильная команда»

В свою очередь, наставник венгерской национальной команды Марко Росси не скрывал своей радости от достигнутого результата. По его словам, ничья стала отличным итогом встречи для гостей, которым может гордиться вся страна.

— За последние шесть дней мы провели три игры, и сегодняшняя получилась наиболее сложной в силу целого ряда причин. Нам пришлось очень нелегко из-за высокого уровня физической подготовки российской сборной. В команде соперника играют очень крепкие и быстрые ребята. Несколько раз они существенно взвинчивали темп матча, и нам приходилось довольно трудно. Из всех наших последних соперников Россия — самая сильная команда.

— Понимали, что хозяева в основном будут играть через забросы в направлении Дзюбы?

— Несмотря на то что мы готовились к этому, сдержать его не очень-то удавалось. Непонятно, как нужно играть против Дзюбы. Артём действительно очень важный игрок для российской сборной. Также мы предполагали, что столкнёмся с опасными переходами из обороны в атаку. Несколько раз мы оказывались в очень рискованном положении и в какой-то момент почти пропустили. Но в итоге удалось удержать ничью. Я удовлетворён этим результатом, поскольку одержать победу было нереально. Мои футболисты выложились полностью и играли с максимальной самоотдачей на протяжении всех 90 минут. Когда ты оставляешь на поле всего себя, результат отступает на второй план. Считаю, все венгры сегодня имеют полное право гордиться своей сборной.

— Считаете ли вы, что в Москве Венгрия выглядела лучше, чем в первом матче против сборной России?

— Не могу так сказать. Конечно, мы более внимательно действовали в обороне и смогли избежать тех ошибок, которые допустили в Будапеште. С другой стороны, в Москве нам вновь пришлось нелегко. Соперник оказывал сильное давление. Но в отдельных моментах удавалось и самим показывать хорошую игру. Провели целый ряд успешных контратак. Со своей стороны сделали всё, что было возможно.

— Почему в Москве вы выбрали более оборонительную тактику по сравнению с матчем в Будапеште?

— Не считаю, что мы показывали принципиально другой футбол. Нам бы хотелось действовать более активно и агрессивно, но соперник не позволял это делать. В футболе существует очень простое правило: когда мяч находится у твоей команды, ты можешь атаковать. А если он у соперника, приходится обороняться. Я, конечно, не видел статистику по владению мячом, но нам сегодня пришлось много времени провести в обороне. В первом тайме сборная России выполнила всего пару навесов в нашу штрафную. Во втором хозяева стали давить по-настоящему и создали целый ряд опасных моментов. Поэтому мы довольны результатом.