Тренер сборной Венгрии заявил, что не понимает, как играть против Дзюбы

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Главный тренер сборной Венгрии по футболу Марко Росси высказал мнение об игре форварда национальной команды России Артёма Дзюбы в матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА.
Тренер сборной Венгрии заявил, что не понимает, как играть против Дзюбы
  • Reuters

«Мы знали, что играть будут на Дзюбу, и готовились к этому, но нам не особо это удавалось. Мы пытались его держать, но я не понимаю, как можно играть против него. Дзюба — важный игрок для российской сборной», — приводит слова Росси «Чемпионат».

Матч Россия — Венгрия, прошедший в Москве на «ВТБ Арене», завершился вничью — 0:0.

Ранее Росси заявил, что во втором матче с Россией сборная Венгрии выступила не лучше, чем в первой игре.

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