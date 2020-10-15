Тренер сборной Венгрии: мы выступили не лучше, чем в первом матче с Россией

Главный тренер сборной Венгрии по футболу Марко Росси прокомментировал ничейный исход матча четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой России.

«Мы выступили не лучше, чем в первом матче. Просто мы тщательно действовали в обороне и избежали ошибок прошлого матча. С одной стороны, было снова нелегко, прессинг. А с другой, нам удавалось и самим показывать неплохую игру в контратаке. Мы со своей стороны сделали всё что могли. Есть аспекты, которые нам предстоит улучшить, но мы не всегда будем играть против таких физически развитых команд, как Россия», — приводит слова Росси «Чемпионат».

Он отметил, что его команде пришлось много обороняться.

«Оборонительная тактика не была выбрана нами, дело не в этом. Мы бы хотели играть более агрессивно, но, повторюсь, нужно учитывать силу России в плане физики. Закон: когда мяч у тебя, атакуй. Если нет — отбивайся», — добавил специалист.

Матч Россия — Венгрия, прошедший в Москве на «ВТБ Арене», завершился вничью — 0:0.

По итогам четырёх матчей сборная России возглавляет группу 3 дивизиона B, набрав восемь очков. Венгрия с семью очками — вторая.

Ранее сообщалось, что Станислав Черчесов прокомментировал ничью с Венгрией в Лиге наций УЕФА.