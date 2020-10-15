Черчесов прокомментировал ничью с Венгрией в Лиге наций УЕФА
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«К середине первого тайма разбегались, а во втором тайме полностью владели инициативой. В первом тайме не было моментов, но были проходы. Последний пас не проходил, особенно с правого фланга, что мы, честно говоря, и планировали», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».
Матч Россия — Венгрия, прошедший в Москве на «ВТБ Арене», завершился вничью — 0:0.
По итогам четырёх матчей сборная России возглавляет группу 3 дивизиона B Лиги наций, набрав восемь очков.
Ранее сообщалось, что Магомед Оздоев был признан лучшим игроком сборной России в матче с Венгрией.