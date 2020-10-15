Черчесов прокомментировал ничью с Венгрией в Лиге наций УЕФА

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал ничейный исход матча четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Венгрии.

«К середине первого тайма разбегались, а во втором тайме полностью владели инициативой. В первом тайме не было моментов, но были проходы. Последний пас не проходил, особенно с правого фланга, что мы, честно говоря, и планировали», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

Матч Россия — Венгрия, прошедший в Москве на «ВТБ Арене», завершился вничью — 0:0.

По итогам четырёх матчей сборная России возглавляет группу 3 дивизиона B Лиги наций, набрав восемь очков.

Ранее сообщалось, что Магомед Оздоев был признан лучшим игроком сборной России в матче с Венгрией.