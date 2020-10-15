Черчесов: сбор получился неоднозначный

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение об октябрьском сборе национальной команды.
Черчесов: сбор получился неоднозначный
  • Reuters

«Мы впервые за всю историю играли три матча, но это касается не только нас. Вдобавок к трём играм были травмированные футболисты и игроки, которые покинули наш сбор из-за подозрительных тестов. Сбор получился неоднозначный — мы испытали всё, что только было можно. Поблагодарил ребят. Конечно, мы недобрали те очки, которые хотели. Но планировать на таком уровне — легкомысленно. Другое дело, настраивались на две победы, но не удалось», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

В рамках октябрьского сбора, российская национальная команда проиграла Швеции (1:2) в контрольном матче, также сыграла вничью с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0) в Лиге наций УЕФА.

Ранее сообщалось, что, по мнению Андрея Семёнова, сборную России не в чем упрекнуть за её игры в октябрьских матчах.

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