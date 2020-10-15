Черчесов: сбор получился неоднозначный

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение об октябрьском сборе национальной команды.

«Мы впервые за всю историю играли три матча, но это касается не только нас. Вдобавок к трём играм были травмированные футболисты и игроки, которые покинули наш сбор из-за подозрительных тестов. Сбор получился неоднозначный — мы испытали всё, что только было можно. Поблагодарил ребят. Конечно, мы недобрали те очки, которые хотели. Но планировать на таком уровне — легкомысленно. Другое дело, настраивались на две победы, но не удалось», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

В рамках октябрьского сбора, российская национальная команда проиграла Швеции (1:2) в контрольном матче, также сыграла вничью с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0) в Лиге наций УЕФА.

Ранее сообщалось, что, по мнению Андрея Семёнова, сборную России не в чем упрекнуть за её игры в октябрьских матчах.