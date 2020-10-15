Семёнов: думаю, что сборную России не за что упрекнуть, все старались

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Защитник сборной России по футболу Андрей Семёнов прокомментировал результаты команды в матчах на октябрьском сборе.
Семёнов: думаю, что сборную России не за что упрекнуть, все старались
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«Мы хотели победить в трёх матчах. Думаю, что нас не за что упрекнуть, все старались. Моменты были. Команду нельзя упрекнуть в том, что кто-то не хотел выиграть. Силы есть, надо работать, а не смотреть, что такой сложный график», — приводит слова Семёнова «Матч ТВ».

В рамках октябрьского сбора, российская национальная команда проиграла Швеции (1:2) в контрольном матче, также сыграла вничью с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0) в Лиге наций УЕФА.

Ранее Станислав Черчесов, говоря о матчах с Турцией и Венгрией, заявил, что команда недовольна тем, что не сумела одержать победы.

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