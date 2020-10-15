Черчесов о матчах с Турцией и Венгрией: мы недовольны, что не выиграли

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о последних результатах команды на групповом этапе Лиги наций УЕФА.

«На этом сборе у нас две ничьи и поражение. Мы находимся на первом месте и ждём следующего сбора. Почему мы осложнили себе жизнь в борьбе за первое место? Это со стороны кажется, а есть турнирная борьба. Мы на первом месте. К следующему сбору, возможно, у них будет кто-то болеть, а у нас будут все здоровы. Понятно, что мы недовольны, что не выиграли. Есть плюсы и минусы этого сбора», — приводит слова Черчесова «Матч ТВ».

В рамках третьего тура группового этапа Лиги нации сборная России сыграла вничью с Турцией (1:1), а в рамках четвёртого — с Венгрией (0:0).

По итогам четырёх матчей российская команда возглавляет группу 3 дивизиона B Лиги наций, набрав восемь очков.

Ранее сообщалось, что Черчесов прокомментировал ничью с Венгрией в Лиге наций УЕФА.