Черчесов: Дзюба и Соболев в первый раз играли вместе — это определённый эксперимент

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил решение выпустить форварда Александра Соболева в пару к нападающему Артёму Дзюбе в матче четвёртого тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Венгрии.

«Решение сыграть в два нападающих было продиктовано ходом матча. Мы владели преимуществом, было много фланговых проходов, верховых передач. Если команда владеет инициативой, то завершить удачно атаку с двумя нападающими намного легче. В прошлом матче с Турцией двух нападающих было сложновато выпускать в конце матча, потому что мы не владели инициативой. Сегодняшняя же игра диктовала выпустить второго нападающего — мы сделали это. Артём и Саша играли в первый раз вместе — это был определённый эксперимент, хоть и не люблю это слово. Думаю, наше решение было оправдано», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Матч Россия — Венгрия, прошедший в Москве на «ВТБ Арене», завершился вничью — 0:0.

По итогам четырёх матчей сборная России возглавляет группу 3 дивизиона B Лиги наций, набрав восемь очков.

Ранее Черчесов заявил, что октябрьяский сбор национальной команды вышел неоднозначным.