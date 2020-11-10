Орлов посетовал на невызов Сутормина в сборную России

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Телекомментатор Геннадий Орлов не согласился с вызовом игрока «Спартака» Зелимхана Бакаева в сборную России.
Орлов посетовал на невызов Сутормина в сборную России
  • globallookpress.com

По его мнению, пригласить в национальную команду на ноябрьские матчи следовало полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.

Свою позицию Орлов в эфире «Радио Зенит» объяснил тем, что этот исполнитель забивает мячи после выходов на замену. При этом Бакаев, по мнению комментатора, демонстрирует низкую результативность. Орлов признался, что не понимает, за какие заслуги вызвали спартаковца.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Сутормин провёл два гола, Бакаев — один.

Ранее сообщалось, что в составе молодёжной сборной России произошли изменения из-за травм.

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