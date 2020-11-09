В составе молодёжной сборной России произошли изменения из-за травм

В списке игроков молодёжной сборной России по футболу, вызванных на контрольные матчи с с Венгрией и Словенией, произошли изменения.

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Как сообщается на сайте Российского футбольного союза, из-за травм сборы пропустят Магомед-Шапи Сулейманов и Даниил Уткин (оба — «Краснодар»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Никита Калугин («Сочи»), Вячеслав Грулёв («Динамо»), Наиль Умяров («Спартак») и Константин Марадишвили (ЦСКА). Обновлённый состав молодёжки выглядит следующим образом: — вратари: Денис Адамов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»), Иван Ломаев («Крылья Советов»); — защитники: Павел Маслов («Спартак»), Алексей Татаев («Млада-Болеслав»), Артём Голубев («Уфа»), Данил Степанов («Ротор»), Данил Круговой, Данила Прохин (оба — «Зенит»), Вадим Карпов (ЦСКА), Максим Ненахов («Ахмат»); — полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский (оба — «Локомотив»), Денис Макаров, Солтмурад Бакаев (оба — «Рубин»), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Михаил Игнатов («Спартак»), Наир Тикнизян (ЦСКА); — нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА), Иван Игнатьев («Рубин»). Матч с Венгрией пройдёт 13 ноября, а игра со Словенией — 17 ноября. Ранее Станислав Черчесов объяснил вызов игроков молодёжной сборной в основную национальную команду.