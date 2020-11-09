В составе молодёжной сборной России произошли изменения из-за травм

Короткая ссылка
В списке игроков молодёжной сборной России по футболу, вызванных на контрольные матчи с с Венгрией и Словенией, произошли изменения.
В составе молодёжной сборной России произошли изменения из-за травм
  • © официальный сайт Российского футбольного союза

Как сообщается на сайте Российского футбольного союза, из-за травм сборы пропустят Магомед-Шапи Сулейманов и Даниил Уткин (оба — «Краснодар»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Никита Калугин («Сочи»), Вячеслав Грулёв («Динамо»), Наиль Умяров («Спартак») и Константин Марадишвили (ЦСКА).

Обновлённый состав молодёжки выглядит следующим образом:

— вратари: Денис Адамов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»), Иван Ломаев («Крылья Советов»);

— защитники: Павел Маслов («Спартак»), Алексей Татаев («Млада-Болеслав»), Артём Голубев («Уфа»), Данил Степанов («Ротор»), Данил Круговой, Данила Прохин (оба — «Зенит»), Вадим Карпов (ЦСКА), Максим Ненахов («Ахмат»);

— полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский (оба — «Локомотив»), Денис Макаров, Солтмурад Бакаев (оба — «Рубин»), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Михаил Игнатов («Спартак»), Наир Тикнизян (ЦСКА);

— нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА), Иван Игнатьев («Рубин»).

Матч с Венгрией пройдёт 13 ноября, а игра со Словенией — 17 ноября.

Ранее Станислав Черчесов объяснил вызов игроков молодёжной сборной в основную национальную команду.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить