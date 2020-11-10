Врач сборной России Безуглов объяснил хорошую форму 37-летнего Жиркова

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Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал, за счёт чего защитнику национальной команды Юрию Жиркову удаётся оставаться на ведущих ролях в возрасте 37 лет.
Врач сборной России Безуглов объяснил хорошую форму 37-летнего Жиркова
  • РИА Новости

«Это генетика. У него уникальные скоростно-силовые показатели. Они формируют ускоренное восстановление после матчей. Кстати, как и Сергей Игнашевич в своё время, он уникально быстро восстанавливается. Также это отсутствие операций в молодости на крупных суставах. Кроме того, Юрий любит футбол. Эти пять компонентов позволяют ему оставаться в топе в 37 лет. Уверен, что Юрий и в следующем году будет спокойно выступать и за свою команду, и за сборную», — сказал Безуглов в интервью пресс-службе национальной команды.

Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.

Ранее Безуглов высказался о травмированных футболистах сборной России.

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