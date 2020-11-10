Лесовой рассказал, как узнал о вызове в сборную России по футболу

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Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой рассказал, как узнал о вызове во взрослую сборную России по футболу на ноябрьские матчи.
Лесовой рассказал, как узнал о вызове в сборную России по футболу
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«У нас на базе была восстановительная тренировка. Друг мне скинул пост в соцсетях о том, что нас вызвали. Сначала не поверил, подумал, что поздравляют с вызовом в молодёжную сборную. А когда уже открыл ссылку, удивился и обрадовался», — сказал Лесовой в интервью пресс-службе национальной команды.

Он также поделился мнением, за счёт чего ему удалось прибавить в своей игре за последнее время.

«Один фактор я бы не выделял. Это и тренеры, которые со мной работали и помогали, и я сам много над собой работал. С божьей помощью, всего понемногу», — добавил Лесовой.

Контрольный матч Молдавия — Россия пройдёт 12 ноября, игра Лиги наций с Турцией состоится 15 ноября, а с Сербией — 18 ноября. Все три встречи пройдут на выезде.

Ранее врач сборной России Эдуард Безуглов объяснил хорошую форму 37-летнего защитника команды Юрия Жиркова.

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