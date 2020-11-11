Тренер сборной Молдавии: отсутствие Дзюбы не скажется на уровне сборной России
- РИА Новости
«Отсутствие Дзюбы ничего не меняет. Россия играет по одной и той же схеме начиная с ЧМ-2018. У них достаточно игроков, особенно на флангах. Для сборной России это не проблема, если отсутствует один из футболистов. Я знаю как минимум десять игроков у них, которые могут сыграть на обоих флангах в нападении. Отсутствие Дзюбы не скажется на уровне сборной России», — цитирует Moldfootball слова Фирата.
Сборная России встретится с Молдавией в четверг, 12 ноября. Начало матча — в 20:00 мск. Дзюба не был вызван в расположение сборной России из-за скандала с публикацией интимного видео.
Ранее тренер сборной Молдавии по футболу оценил силу команды России.