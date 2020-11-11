Тренер сборной Молдавии по футболу оценил силу команды России

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Главный тренер сборной Молдавии Энгин Фират высказался о грядущем товарищеском матче с командой России.
Тренер сборной Молдавии по футболу оценил силу команды России
  • Reuters

«Завтра нам предстоит сыграть против очень сильной команды. Сборная России, по моему мнению, сейчас находится в наилучшей форме за последние 20 лет. Они играют агрессивно, высоко прессингуя на флангах и усиленно атакуя. Их результаты показывают, что они находятся на правильном пути, в том числе в преддверии чемпионата Европы. Что касается нас, то в этом году мы постарались построить команду, что подразумевает матчи с сильными соперниками. До октября мы шли верным путём, но в последних октябрьских матчах не показали тот уровень, которого я и все ожидали. Надеюсь, мы сделали верные выводы из октябрьских матчей, чтобы начать этот месяц хорошим матчем с Россией», — цитирует Фирата «Молдавский футбол». 

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