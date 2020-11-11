«Скучал по всем, но не по погоде»: как сборная России провела заключительную тренировку перед матчем с Молдавией

Перед вылетом в Кишинёв на контрольный матч с Молдавией футболисты сборной России Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой сдали сомнительные тесты на наличие коронавирусной инфекции. В связи с этим тренерский штаб принял решение дозаявить нападающего ЦСКА и молодёжной команды Фёдора Чалова. В свою очередь, полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук поделился впечатлениями от возвращения в сборную после длительного перерыва, а защитник «Зенита» Вячеслав Караваев признался, что не чувствует себя опытным игроком на фоне более молодых футболистов.

Сборная России по футболу провела заключительную тренировку на базе в Новогорске перед вылетом в Кишинёв, где 12 ноября состоится контрольный матч с Молдавией. Все футболисты занимались в общей группе, за исключением нападающего «Сочи» Антона Заболотного, полузащитника «Зенита» Александра Ерохина и хавбека «Динамо» Даниила Лесового.

Лаборатория УЕФА, проводившая тестирование на коронавирус, выявила у них сомнительный результат, в связи с чем потребовались дополнительные обследования. Предыдущие анализы не показали ни у одного из игроков наличие заболевания. Несмотря на это, оба полузащитника и форвард не принимали участие в общекомандном занятии.

«В настоящее время медицинский штаб сборной России проводит консультации с соответствующими подразделениями УЕФА по этому вопросу, так как существует высокая вероятность ложноположительного результата», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ближайшее время решится вопрос по поводу участия Заболотного, Ерохина и Лесового в предстоящих матчах.

В связи с произошедшим тренерский штаб принял решение довызвать форварда ЦСКА Фёдора Чалова, не входившего в резервный список. До этого он проходил сборы с молодёжной командой и даже накануне был назначен её капитаном.

«Лучше играть, чем тренироваться»

В преддверии тренировки своими впечатлениями от возвращения в национальную команду поделился полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук, последний раз вызывавшийся год назад. Кроме того, в Новогорске произошло его воссоединение с братом Антоном, оставшимся в «Локомотиве».

«Приятно наконец-то вернуться, очень по всем скучал. Единственное, по чему не скучал, так это по погоде. Холодно, приходится подстраиваться. С братом постоянно находимся на связи, но когда почувствовал, что он рядом, стало спокойнее и легче», — сказал Миранчук.

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Он отметил изменения, произошедшие в национальной команде за год. По его словам, плюсом является вызов большого количества молодых футболистов, которые придадут всему составу новых сил.

Миранчук также рассказал об адаптации в «Аталанте». Он признался, что этот процесс находится на заключительной стадии, а почувствовать себя увереннее в новых условиях помогли два забитых мяча — в матче Лиги чемпионов и Серии А.

«Чувствую себя хорошо и комфортно. Кажется, что адаптация подходит к концу. Потому что хорошо общаюсь со всеми ребятами, начинаю понимать требования тренера. Всё в порядке. Бергамо — небольшой город, ничего не отвлекает, поэтому сосредоточен только на работе», — подчеркнул футболист.

Разумеется, смена страны и чемпионата не могла пройти без неожиданностей. Со спортивной точки зрения Миранчука удивила более высокая интенсивность тренировок, чем в России. А с бытовой — характер и особенности местных жителей.

«Видел, как некоторым ребятам было тяжело находить квартиры. Но мне повезло. Мы приехали и сразу нашли хороший вариант. Буквально два — три раза меня подвезли до базы на машине, а потом я уже и сам запомнил маршрут. Единственное, с чем тяжело, — привычка итальянцев никуда не торопиться. В Москве по-другому: здесь всё быстро, все куда-то бегут. А там люди более возрастные, видимо, всё уже успели. Иногда закипаешь от этого, приходится набираться терпения. Бывает, стоишь на светофоре, ждёшь, пока кто-то поворачивает», — поделился он.

Кроме того, Миранчук отметил, что его впечатлила поддержка, которую ему оказали болельщики.

«Буквально сейчас узнал, как много людей переживают и поддерживают меня. Даже не мог представить, что их такое количество. Конечно, были разные комментарии, но в целом наблюдал хорошую реакцию. Для себя понял, что надо много работать, чтобы оправдывать такое отношение», — заключил полузащитник.

Воссоединению братьев Миранчуков пресс-служба сборной России посвятила забавный ролик, в котором они решают, кто из них вернётся в «Аталанту». Жребий пал на Антона.

«Кипу в номере заберёшь», — пошутил Алексей.

В свою очередь, защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал об атмосфере в сборной. По его словам, все игроки находятся в хорошей форме, а подготовка проходит по плану. Игрок подчеркнул, что все в команде хорошо знают друг друга, поэтому не имеет значения, представители каких клубов присутствуют на сборах.

«У нас всё спокойно. Готовимся к игре, ни на что внимание не обращаем. Все осторожно относятся к ситуации с коронавирусом, чтобы не подвести партнёров. Ведь никто от этого не застрахован. Я сам постепенно вливался в команду, это помогло. Тогда был один Караваев, сейчас — чуть-чуть другой», — сказал защитник.

Он добавил, что не считает себя опытным игроком сборной, хотя и дебютировал в ней больше года назад.

«Обращается ли ко мне молодёжь? Не вижу в этом смысла. В Европе уже в 17-18 лет играют. 22 года — это уже не молодой футболист», — объяснил он.

Футболист также отметил, что, несмотря на контрольный статус матча с Молдавией, к сопернику необходимо отнестись серьёзно.

«Нам вчера показывали их игры. Сегодня ещё посмотрим. Какое-то понимание есть. Хорошая команда, постараемся выиграть. Что касается плотного графика, то в подготовке никаких изменений не произошло. В клубе через два дня на третий играем. В плане функционального состояния проблем нет. Надо привыкать. Лучше играть, чем тренироваться», — добавил Караваев.