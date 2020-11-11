Алексей Миранчук: в сборной России скучал по всем, но не по погоде

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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук рассказал об ощущениях от возвращения в сборную России по футболу.
Алексей Миранчук: в сборной России скучал по всем, но не по погоде
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Приятно наконец вернуться, очень по всем скучал. Единственное, по чему не скучал, это по погоде. Очень холодно, приходится подстраиваться. В команде ребята все знакомые. Но много новичков, много молодых футболистов, молодой крови, энергии. Это очень радует. Пока я только приехал, провёл одну тренировку. Пока больше эмоций», — сказал Миранчук в интервью пресс-службе сборной России.

24-летний футболист пропустил прошлый сбор национальной команды из-за травмы.

Ранее сборная России провела вторую тренировку перед матчами Лиги наций.

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