Алексей Миранчук рассказал об адаптации в «Аталанте»

Российский футболист итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук рассказал, как проходит процесс его адаптации к новой стране, чемпионату и быту.

«Мне кажется, что адаптация подходит к концу. Хорошо общаюсь со всеми ребятами, начинаю понимать требования тренера. Город небольшой, ничего не отвлекает, потому сосредоточен только на работе. С точки зрения быта я видел, как ребятам трудно находить квартиры. Но мне повезло. Мы приехали и сразу же нашли хороший вариант. Единственное, к чему тяжело привыкнуть, — это к их привычке никуда не торопиться. Я на себе испытал, что надо набраться терпения. В Москве всё по-другому: здесь всё быстро, все куда-то торопятся. А с точки зрения тренировок и работы первое, что бросилось в глаза, — интенсивность стала выше. Это нормально, но нужно было привыкать. Буквально сейчас узнал, что много людей переживают, поддерживают меня. Не мог представить, что так много. Конечно, были разные комментарии, но в целом я наблюдал хорошую реакцию. Понял, что нужно много работать, чтобы оправдывать такое отношение», — сказал Миранчук в интервью пресс-службе сборной России.

Российский футболист перешёл в «Аталанту» 2 сентября 2020 года за €14,5 млн.

Ранее Алексей Миранчук заявил, что в сборной России скучал по всем, но не по погоде.