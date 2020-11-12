Алексей Миранчук и Чалов попали в стартовый состав сборной России на матч с Молдавией

Обнародован состав сборной России по футболу на контрольный матч с национальной командой Молдавии.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале сборной России по футболу.

В состав сборной России по футболу на контрольный матч с командой Молдавии вошли:

— голкипер: Маринато Гилерме;

— защитники: Вячеслав Караваев, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Юрий Жирков;

— полузащитники: Далер Кузяев, Даниил Фомин, Алексей Миранчук, Алексей Ионов, Денис Черышев;

— нападающий: Фёдор Чалов.

Матч между сборными России и Молдавии пройдёт 12 ноября на стадионе «Зимбру» в Кишинёве. Начало — в 20:00 мск.

Ранее известный тренер Сергей Кирьяков высказался о скандале с капитаном сборной России по футболу Артёмом Дзюбой.