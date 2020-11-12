Кирьяков о скандале с Дзюбой: он не совершил ничего предосудительного

Известный тренер Сергей Кирьяков высказался о скандале с капитаном сборной России по футболу Артёмом Дзюбой.

«Что касается произошедшего с ним, то, зная, в какое время мы живём, нужно просто думать и не допускать подобных ошибок. Артём правильно сказал: все мы не безгрешны. Но он — футболист сборной, её капитан и лицо. Да, он не совершил ничего предосудительного, но, к сожалению, всё это попало в интернет», — заявил специалист в интервью RT.

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