Экс-тренер «Арсенала» рассказал, как совместить Миранчуков в сборной России

Бывший главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков рассказал, как совместить Антона и Алексея Миранчуков в сборной России по футболу.

«В моё время существовала проблема, как объединить на поле Андрея Канчельскиса и Валерия Карпина. Алексей и Антон — всё же более разноплановые футболисты. Оба способны сыграть как в середине поля, так и на флангах. Алексей может занять позицию под нападающим, а Антон — действовать с краю. Не вижу в этом большой проблемы», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Кирьяков отметил, что уровень РПЛ хорошо виден по матчам Лиги чемпионов.