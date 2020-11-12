Экс-тренер «Арсенала» рассказал, как совместить Миранчуков в сборной России

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Бывший главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков рассказал, как совместить Антона и Алексея Миранчуков в сборной России по футболу.
Экс-тренер «Арсенала» рассказал, как совместить Миранчуков в сборной России
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«В моё время существовала проблема, как объединить на поле Андрея Канчельскиса и Валерия Карпина. Алексей и Антон — всё же более разноплановые футболисты. Оба способны сыграть как в середине поля, так и на флангах. Алексей может занять позицию под нападающим, а Антон — действовать с краю. Не вижу в этом большой проблемы», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Кирьяков отметил, что уровень РПЛ хорошо виден по матчам Лиги чемпионов.

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