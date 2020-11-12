Кирьяков: уровень РПЛ хорошо виден по матчам Лиги чемпионов

Известный тренер Сергей Кирьяков рассказал, как оценивает уровень чемпионата России по футболу.

«У нас не такой сильный чемпионат, чтобы включать футболиста в основной состав сборной только на том основании, что он забивает в нём. Уровень РПЛ хорошо виден по матчам Лиги чемпионов. К сожалению, на сегодняшний момент российские футболисты уступают соперникам по скорости мышления. В РПЛ играют очень медленно. В Европе уровень совершенно иной, там требования сильно отличаются», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее экс-тренер «Арсенала» назвал отсутствие Фернандеса «не такой серьёзной проблемой» для сборной России.