Кирьяков не считает отсутствие Фернандеса очень большой проблемой для сборной России

Бывший главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков назвал отсутствие защитника ЦСКА Марио Фернандеса в ближайших матчах не очень серьёзной проблемой для сборной России по футболу.

«Марио застолбил за собой место в основе сборной и показывает, что он один из лучших футболистов в стране. Однако на правом фланге обороны может сыграть Вячеслав Караваев, который неплохо смотрится в «Зените» и совершает большой объём работы. Разве что он немного уступает Фернандесу в плане технической оснащённости, дриблинга. Однако очевидно, что Караваев на этой позиции способен играть на высоком уровне, поэтому отсутствие Марио — это не такая серьёзная проблема», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Кирьяков высказался о смене поколений в сборной России по футболу.