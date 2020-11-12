Кирьяков не считает отсутствие Фернандеса очень большой проблемой для сборной России
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«Марио застолбил за собой место в основе сборной и показывает, что он один из лучших футболистов в стране. Однако на правом фланге обороны может сыграть Вячеслав Караваев, который неплохо смотрится в «Зените» и совершает большой объём работы. Разве что он немного уступает Фернандесу в плане технической оснащённости, дриблинга. Однако очевидно, что Караваев на этой позиции способен играть на высоком уровне, поэтому отсутствие Марио — это не такая серьёзная проблема», — заявил специалист в интервью RT.
Ранее Кирьяков высказался о смене поколений в сборной России по футболу.