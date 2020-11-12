Экс-тренер «Арсенала»: смена поколений в сборной России не за горами

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Известный тренер Сергей Кирьяков прокомментировал вызов в сборную России ряда футболистов молодёжной национальной команды.
Экс-тренер «Арсенала»: смена поколений в сборной России не за горами
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«Скорее, ребят пригласили подышать воздухом сборной. Да и смена поколений в ней не за горами. Черчесов должен думать о будущем, тем более что в стране подрастает неплохая плеяда футболистов, которые пробились на молодёжный Евро-2021. Интересно, как они будут смотреться на уровне топ-команд по своему возрасту. Почему бы уже сейчас не пригласить некоторых представителей молодёжки в основную сборную? Дай бог, кто-то из них выйдет на поле в матче с Молдавией», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее бывший тренер «Арсенала» объяснил, почему голкипер Матвей Сафонов не готов к игре за сборную России.

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