Экс-тренер «Арсенала» объяснил, почему Сафонов не готов к игре за сборную России

Бывший главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков объяснил, почему вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не готов к игре за сборную России.

«Вы же видели матч с «Челси» в Лиге чемпионов. Сафонову не хватает стабильности на протяжении длительного времени. Здесь в качестве примера можно привести Игоря Акинфеева, который на долгие годы застолбил за собой место основного вратаря сборной. Всё потому, что он играл стабильно и практически без ошибок. Собственно, стабильность и является сильной стороной Игоря. Матвей же — парень молодой и психологически не до конца готовый», — заявил специалист в интервью RT.

Ранее Кирьяков поделился мнением о форме футболистов сборной России.