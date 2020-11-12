Сборные России и Молдавии не открыли счёт в первом тайме контрольного матча

Сборные России и Молдавии завершили вничью первый тайм контрольного матча.

По итогам 45 минут встречи, проходящей в Кишинёве на стадионе «Зимбру», счёт — 0:0.

Российская команда нанесла пять ударов в створ ворот сборной Молдавии. Также два удара были заблокированы защитниками, а ещё два — не попали в створ.

Сборная Молдавии ответила тремя ударами, два из которых были заблокированы, а ещё один пришёлся не в створ ворот гостей.

Ранее стало известно, что Фёдор Смолов пропустит шесть недель из-за травмы.