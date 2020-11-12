Джикия: быть капитаном сборной России — это большая ответственность

Защитник сборной России по футболу и московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал выход с капитанской повязкой в контрольном матче с национальной командой Молдавии.

«Очень приятно было, что Станислав Саламович доверил мне сегодня выйти в качестве капитана, потому, конечно же, это большая ответственность. Это приятно», — заявил Джикия пресс-службе сборной.

Защитник «Спартака» дебютировал в составе сборной России в июне 2017 года. С того момента он провёл 26 матчей за национальную команду страны.

В предыдущих матчах капитаном национальной команды был форвард «Зенита» Артём Дзюба, отозванный из расположения сборной из-за скандала.

Ранее сообщалось, что Джикия высказался о безвыигрышной серии сборной России.