Джикия: быть капитаном сборной России — это большая ответственность
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«Очень приятно было, что Станислав Саламович доверил мне сегодня выйти в качестве капитана, потому, конечно же, это большая ответственность. Это приятно», — заявил Джикия пресс-службе сборной.
Защитник «Спартака» дебютировал в составе сборной России в июне 2017 года. С того момента он провёл 26 матчей за национальную команду страны.
В предыдущих матчах капитаном национальной команды был форвард «Зенита» Артём Дзюба, отозванный из расположения сборной из-за скандала.
Ранее сообщалось, что Джикия высказался о безвыигрышной серии сборной России.