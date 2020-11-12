Джикия высказался о безвыигрышной серии сборной России

Капитан сборной России Георгий Джикия прокомментировал исход матча с Молдавией в Кишинёве.

Соперники обошлись без голов, в итоге ничья — 0:0.

«Мы действовали с хорошим настроением. Я был очень рад вывести команду в качестве капитана, пусть и на товарищескую игру. Мне комфортно в этой роли. Концовка матча у нас не совсем получилась. Не забили мяч. Были хорошие подходы к воротам, но не смогли качественно использовать свои моменты. Четыре матча без побед? Это не совсем приятно, но мы стараемся. Надеюсь, прервём серию в ближайших матчах. Никакого мандража точно не будет», — сказал Джикия в эфире «Матч ТВ».

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