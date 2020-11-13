Мостовой о ничьей сборной России с Молдавией: у нас бывало и хуже

Ветеран сборной России Александр Мостовой усомнился в необходимости проведения контрольного матча с Молдавией.

Команды не смогли открыть счёт в Кишинёве — 0:0. По мнению Мостового, перед наставником Станиславом Черчесовым стояла задача проверить в деле большую группу футболистов.

«Сейчас скажут, что мы и Молдавию обыграть не можем. Но у нас и хуже бывало. Наша главная игра впереди — с Турцией. Вот после неё будем делать выводы. А сегодня была тренировочная игра, пусть и против игроков, которых мало кто знает. Какую-то пищу для размышления получили», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Черчесов объяснил отсутствие в заявке на матч с командой Молдавии Романа Зобнина и Зелимхана Бакаева.