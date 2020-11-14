«На нас не давит отсутствие побед»: как сборная России готовится к матчу с Турцией в Лиге наций

Сборная России в полном составе провела тренировку перед воскресным матчем с Турцией в Лиге наций. К команде присоединились Александр Ерохин, Антон Заболотный и Даниил Лесовой, отсутствовавшие ранее из-за сомнительных тестов на COVID-19. На предматчевой пресс-конференции главный тренер Станислав Черчесов оценил действия Георгия Джикии в роли капитана и объяснил, почему серия без побед не влияет на настрой его подопечных. Защитник Фёдор Кудряшов сравнил турецкий и российский чемпионаты, а полузащитник Иван Обляков поделился эмоциями от своего дебюта.

«Есть понимание, куда и как мы идём»

Сборная России по футболу прилетела в Стамбул, где 15 ноября ей предстоит провести матч Лиги наций с Турцией. Все игроки тренировались в общей группе. Вечером у них запланировано теоретическое занятие, на котором тренерский штаб расскажет об особенностях игры будущего соперника.

В Турции к команде присоединились полузащитники Александр Ерохин и Даниил Лесовой, а также нападающий Антон Заболотный, пропускавшие контрольный матч с Молдавией из-за сомнительных результатов тестов на коронавирусную инфекцию. Главный тренер Станислав Черчесов заверил, что, несмотря на вынужденную паузу, все три игрока находятся в оптимальной форме.

«Заболотный, Ерохин и Лесовой остались на базе в Новогорске, где занимались по своей программе. Поэтому у них хорошее физическое состояние. А с точки зрения эмоций они тем более на подъёме, потому что всё-таки до нас долетели. У тренерского штаба есть время подумать до завтра. Возможно, кто-то из них будет в основном составе», — рассказал Черчесов на пресс-конференции.

Также по теме Неоднозначные дебюты, приверженность схеме и нехватка лидера: какое впечатление оставил матч сборной России в Кишинёве Главный тренер сборной России Станислав Черчесов провёл масштабную ротацию состава и предоставил молодым футболистам шанс проявить...

Капитаном сборной России в предстоящей встрече вновь будет Георгий Джикия. Тренерский штаб остался доволен его действиями в игре с Молдавией. По словам Черчесова, защитник справился со своими функциями и возложенной на него ответственностью.

Напомним, домашний матч с Турцией завершился ничьей со счётом 1:1. Тогда подопечным Шенола Гюнеша удалось перехватить инициативу во втором тайме и сравнять счёт. Важную роль сыграл левый полузащитник Дженгиз Ундер. Черчесов подчеркнул, что в сборной России осознают, какую опасность представляет этот игрок, однако не намерены сосредотачиваться исключительно на нём.

«Например, у шотландцев слева играл Эндрю Робертсон, но мы выбрали такой вариант, чтобы он бегал за нашим футболистом, а не наоборот. Можно охранять соперника и при этом самому ничего не делать. Наши игроки справятся с любой задачей. Кроме того, неизвестно, выйдет ли Ундер на поле с первых минут. Поэтому нам необходимо найти баланс в игре, а не концентрироваться на одном футболисте даже такого уровня», — объяснил специалист.

Он отметил изменения, которые произошли в стане соперника за последнее время. По его словам, несмотря на частую ротацию состава, Турция по-прежнему остаётся мобильной командой, славящейся качественным набором футболистов, заслуженно выступающих в ведущих европейских лигах.

«Думаю, нас ждёт хороший матч. Но, к сожалению, без зрителей. В Турции у болельщиков особая миссия, поскольку они создают дополнительный ажиотаж и делают игру красивой», — посетовал Черчесов.

Россияне не могут одержать победу в последних четырёх матчах (два из которых были контрольными). Такая статистика не вызывает опасений у тренерского штаба, так как, по мнению Черчесова, большее значение имеют действия команды в конкретных играх.

«Понятно, что все ждут побед, и мы сами в первую очередь. Но ситуации бывают разные. По ходу сборов и матчей нам необходимо находить правильные сочетания, чтобы добиваться успеха. Иногда это не получалось из-за большого количества замен, которые приходилось делать. С другой стороны, мы рады, что у нас много новичков. Мы с удовольствием их приглашаем и даём возможность себя проявлять. Главное — что внутри команды, а у нас есть понимание, куда и как мы идём», — заключил Черчесов.

«Нас ожидают трудные матчи»

Своими ожиданиями от матча с Турцией поделились и игроки. Они сошлись во мнении, что сборную России ожидает непростой, но интересный матч. Так, защитник клуба «Антальяспор» Фёдор Кудряшов, не понаслышке знакомый с особенностями турецкого футбола, отметил, что с приходом Гюнеша в команде уделяют особое внимание тактике.

«Кого-то одного я бы не стал называть. Выделил бы всю команду, потому что матч в Москве можно разделить на две части. В первом тайме мы доминировали, а во втором у нас это не получилось. Турция перехватила инициативу и, надо признать, здорово провела вторую половину встречи», — вспомнил Кудряшов.

Он не согласился с точкой зрения, что чемпионаты двух стран схожи. По его словам, в России традиционно делается акцент на командное взаимодействие и тактику, а в Турции — на индивидуальные качества игроков.

«Конечно, мы всегда хотим выиграть. Но это футбол, поэтому не всё получается. На сборную России не давит отсутствие побед. Завтра постараемся исправить эту ситуацию. Никто не думает о прошедших матчах, потому что все мысли о предстоящей встрече», — добавил Кудряшов.

Что касается пока ещё непривычной схемы игры, при которой в обороне сборной России действуют четыре защитника, то футболист заверил, что готов выступать там, где будет полезен команде.

«Для меня это не новая позиция. Концовку предыдущего и начало нынешнего сезона я провёл на позиции центрального левого защитника. Поэтому навык такой игры у меня есть. Если это будет приносить пользу команде, готов выступать на любой позиции», — подчеркнул Кудряшов.

В матче с Молдавией состоялся дебют сразу нескольких молодых футболистов. Среди них — полузащитник ЦСКА Иван Обляков. Он признался, что ему было приятно впервые выступить на взрослом уровне, несмотря на ничейный результат.

«Отличные, невероятные эмоции. Рад, что дебютировал. К сожалению, не удалось выиграть, но, думаю, всё ещё впереди. Молдавия низко оборонялась, поэтому мне было необходимо больше обострять, бить по воротам. Через центр было тяжело проходить, потому что они плотно действовали в этой части обороны. Не всё получалось между линиями, соперник не давал пройти», — поделился впечатлениями Обляков.

По его словам, чтобы обыграть молдаван, россиянам не хватило завершающего паса и удара. Но в матче с Турцией всё будет иначе, так как эта команда более активна в атаке.

«Смотрел предыдущие матчи сборной с Турцией и Сербией. Неплохие соперники, нас ожидают трудные матчи. Тем более играем на выезде. Помогает ли то, что на поле много одноклубников и партнёров по молодёжке? В принципе, это не так важно, мне комфортно со всеми. Большее значение имеют командные действия», — пояснил Обляков.