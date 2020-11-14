Обляков оценил силу сборных Турции и Сербии перед матчами Лиги наций

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Защитник сборной России и московского ЦСКА Иван Обляков считает, что россиянам будет непросто в ближайших матчах Лиги наций УЕФА с командами Турции и Сербии.
Обляков оценил силу сборных Турции и Сербии перед матчами Лиги наций
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«Я смотрел матчи сборных Турции и Сербии. Неплохие соперники, думаю, что они будут более активны в атаке. Нас ожидают непростые матчи. Тем более, мы играем на выезде. В прошлом матче с Турцией первый тайм нам неплохо удался, создали много моментов», — сказал Обляков пресс-службе сборной России.

Россияне сыграют с командой Турции 15 ноября в Стамбуле, а с Сербией — 18 ноября в Белграде.

Ранее Мостовой выразил мнение, что капитаном сборной России должен быть назначен Жирков.

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