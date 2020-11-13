Мостовой считает, что капитаном сборной России должен быть назначен Жирков
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«Меня удивило, что капитаном национальной сборной вышел не Жирков. Странно, что эту тему никто не затронул. Ясно, что решает главный тренер. Но мне кажется, что по возрасту и по всему остальному капитанская повязка должна была быть у Жиркова», — приводит слова Мостового ТАСС.
В предыдущих матчах капитаном национальной команды был форвард «Зенита» Артём Дзюба, отозванный из расположения сборной из-за скандала.
Ранее Джикия заявил, что быть капитаном сборной России — это большая ответственность.