Мостовой считает, что капитаном сборной России должен быть назначен Жирков

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой высказал мнение о назначении защитника Георгия Джикии капитаном национальной команды в контрольном матче со сборной Молдавии.

«Меня удивило, что капитаном национальной сборной вышел не Жирков. Странно, что эту тему никто не затронул. Ясно, что решает главный тренер. Но мне кажется, что по возрасту и по всему остальному капитанская повязка должна была быть у Жиркова», — приводит слова Мостового ТАСС.

В предыдущих матчах капитаном национальной команды был форвард «Зенита» Артём Дзюба, отозванный из расположения сборной из-за скандала.

Ранее Джикия заявил, что быть капитаном сборной России — это большая ответственность.