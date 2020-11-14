Черчесов: сборная Турции всегда славилась хорошей командой и качественными игроками

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Главный тренер сборной России по футболу поделился ожиданиями от матча с национальной командой Турции в рамках Лиги наций УЕФА.
Черчесов: сборная Турции всегда славилась хорошей командой и качественными игроками
  • РИА Новости

«Первый мой матч на посту главного тренера был как раз против Турции. Я могу все эти годы проанализировать. Мы часто с ними встречались. Конечно, произошло множество изменений, они играют по-другому, появились новые футболисты, часто происходит ротация. Я убеждён, что, по сравнению с матчем с Хорватией, завтра на поле будет 50% новых игроков. Турки мобильные, они всегда славились хорошей командой и качественными футболистами, которые неслучайно выступают в зарубежных клубах. Думаю, что нас ждёт хороший и интересный матч. К сожалению, без зрителей. В Турции болельщики играют особую роль, они создают дополнительный ажиотаж и делают игру красивой», — сказал Черчесов.

Матч сборных России и Турции состоится 15 ноября в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что Заболотный, Лесовой и Ерохин тренируются в общей группе перед матчем Лиги наций с Турцией.

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