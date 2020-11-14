Заболотный, Лесовой и Ерохин тренируются в общей группе перед матчем Лиги наций с Турцией

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Сборная России на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле проводит тренировку перед матчем группового этапа Лиги наций УЕФА против команды Турции.
Заболотный, Лесовой и Ерохин тренируются в общей группе перед матчем Лиги наций с Турцией
  • ©Пресс-служба сборной России по футболу

Все футболисты тренируются в общей группе, включая Антона Заболотного, Даниила Лесового и Александра Ерохина, тесты на коронавирус которых дали сомнительные результаты перед товарищеским матчем с Молдавией. Повторное тестирование показало отрицательный результат.

Матч между сборными Турции и России состоится 15 ноября. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Заболотный, Ерохин и Лесовой присоединятся к сборной России по футболу в Стамбуле.

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