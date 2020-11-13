Орлов считает, что Черчесов погорячился с решением не вызывать Дзюбу в сборную

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказал мнение об отзыве форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы из национальной сборной из-за скандала с публикацией в интернете личного видео игрока.

«Думаю, Черчесов погорячился. Ну хорошо, капитанскую повязку можно любому другому на время передать, если так уж хочет главный тренер. А что касается его профессиональных качеств... Он же никого не убил, никого не изнасиловал, не уголовный преступник. Почему надо от игр-то отлучать?» — высказался Орлов на своём YouTube-канале.

Он отметил, что отсутствие Дзюбы скажется на игре сборной России в предстоящих выездных матчах.

«Поэтому поторопился Черчесов. Думаю, Лобановский и Бесков так бы никогда не поступили. Наоборот — нужно, чтобы человек занимался своим делом. А сейчас он один где-то там страдает. Поэтому лучше бы его наоборот в дело взять, и он бы ещё больше доказывал своё умение играть в футбол, как это произошло во втором тайме в матче за «Зенит», — добавил Орлов.

Дзюба был исключён из сборной России за то, что в интернете было опубликовано его интимное видео.

Ранее сообщалось, что по мнению Михаила Боярского, сборная России пока не приспособилась играть без Дзюбы.