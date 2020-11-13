Боярский: пока без Дзюбы сборная России играть не умеет

Актёр и болельщик Михаил Боярский поддержал форварда петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артёма Дзюбу, который не был вызван в расположение национальной команды на ближайшие матчи.

«Любая информация, которая касается Дзюбы — это перебор и издевательство над человеком. Всё прошло, пора уже забыть эту глупость. Не хватало ли Дзюбы в сборной России? Наверняка. Сборная сыграла очень плохо, там его не хватало. Артём — энергетический капитал нашей команды. Он старший и все его слушаются, он заводной мужик. Пока без Дзюбы мы играть не умеем. Играть будут, но толку будет как в матче против Молдавии: игра поперек поля и никаких опасных моментов. Беззубая команда оказалась», — сказал Боярский Sport24.

Дзюба был исключён из сборной России за то, что в интернете было опубликовано его интимное видео.

Ранее сообщалось, что шантажист требовал от Дзюбы $5 млн за то, чтобы не публиковать его частное видео.