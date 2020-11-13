Источник: шантажист требовал от Дзюбы $5 млн за то, чтобы не публиковать его частное видео

Форвард сборной России и петербургского «Зенита» Артём Дзюба подвергся шантажу перед появлением в интернете его интимного видео.

Об этом сообщает «Фонтанка». По информации источника, спортсмен встречался со злоумышленником и записал разговор с требованием денег, однако отказался выполнять требования. Личность злоумышленника известна и самому футболисту, и правоохранительным органам.

Источник утверждает, что в правоохранительные органы Дзюба обратился неофициально, через губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Дзюба выступал за тульский «Арсенал» на правах аренды в 2018 году.

Ранее сообщалось, что комитет по этике РФС не будет рассматривать скандал с Дзюбой.