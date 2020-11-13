«Счёт 0:0 — оценка действиям нападающих»: Бородюк о промахах Соболева и Чалова, отсутствии Сафонова и форме Миранчука

Сборная России должна обыгрывать соперников уровня Молдавии. Об этом в интервью RT заявил бывший тренер национальной команды Александр Бородюк. По его словам, подопечные Станислава Черчесова обязаны были забить хотя бы один мяч. Вместе с тем специалист отметил, что эта встреча стала отличной возможностью для молодых футболистов проявить себя, порассуждал о слабой игре Алексея Миранчука и объяснил, почему в Кишинёве не вышел на поле Матвей Сафонов.

«Молодым футболистам свои лучшие качества показать не удалось»

— Сборная России не смогла обыграть Молдавию, которая занимает 175-е место в рейтинге ФИФА. Стоит ли всерьёз относиться к этому результату?

— На мой взгляд, в этой игре тренерский штаб сборной получил одну из немногих возможностей попробовать в деле молодых футболистов. Можно даже назвать данный матч экспериментальным. Специально для этого он и был запланирован. Ребята из молодёжной сборной получили шанс, ведь в дальнейшем национальную команду ждут важнейшие встречи Лиги наций.

— Результат свидетельствует о том, что они проявить себя не смогли?

— Они здорово смотрятся в молодёжной сборной. Но в игре с Молдавией свои лучшие качества им показать не удалось. Однако процесс адаптации продолжается. Собственно, Станислав Черчесов сказал, что данный матч послужил хорошей пищей для размышления. Хотели одержать победу, но не вышло.

— Сколько времени у молодых футболистов займёт адаптация в сборной?

— Сначала они должны проявлять себя в своих командах, потом — в еврокубках и наконец в сборной. Это непростой процесс, и всё проходит постепенно. В любом случае потребуется время, и здесь всё индивидуально. Один может сразу выйти и сыграть здорово, а другой — нет. По итогам встречи с Молдавией кого-то выделить сложно. Нужно посмотреть ребят в деле на фоне более серьёзных соперников. Им нужно сыграться и влиться в команду. А в игре с Молдавией как раз взаимопонимания футболистам российской сборной не хватало. В матче с турками на поле выйдет основной состав и всё будет заточено на результат.

— То есть ничего страшного в этой ничьей нет?

— Тренерскому штабу Черчесова предстоит сделать выводы о том, кто как себя проявил. Они проведут серьёзный анализ игры и будут продолжать следить за молодыми исполнителями, смотреть за тем, как они станут выступать за свои команды. Но соглашусь, в поединке с Молдавией молодёжь должна была проявить себя ярче. Таким шансом нужно пользоваться.

— Казалось, молодые, получив шанс в сборной, должны рвать и метать, но самоотдачи им не хватало...

— Нужно понимать, что уровень футбола на взрослом и молодёжном уровнях существенно разнится. У молодых даже единоборства ведутся совершенно иначе, чем у более возрастных спортсменов. Повторюсь, не хватило и взаимопонимания. Его не так просто найти, когда на поле одновременно выходит столько новых игроков, особенно на позициях, которые требуют сыгранности. А она приходит только в тренировочном процессе.

«Хотя бы один мяч в матче с таким соперником наша команда обязана забивать»

— Молдаване по-хорошему удивили вас?

— В обороне они действовали достаточно организованно, но в атаке не показали ничего. Такую команду сборная России в любом случае должна обыгрывать. Хотя бы один мяч в матче с соперником подобного уровня наша команда обязана забивать.

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— В отсутствие Артёма Дзюбы Александр Соболев и Фёдор Чалов практически ничем себя не проявили. Это тревожит в преддверии ключевых игр Лиги наций?

— Вопрос к Черчесову. Мы можем говорить только о том, кого он пригласил в сборную. Вся ответственность лежит на Станиславе Саламовиче и его штабе. Кто сыграет с Турцией, Соболев или Чалов? Сложно сказать. Здесь может быть очень много нюансов. Но счёт на табло — 0:0. Это оценка действиям нападающих. Оба не забили и не отметились результативными передачами. Кто будет играть с Турцией, даже не знаю. Нужно ещё проанализировать, какую тактику на матч выберет Турция на домашней арене, определить сильные и слабые позиции соперника. Немаловажно, и в каком физическом и психологическом состоянии будут находиться наши футболисты, ведь это одна из решающих встреч для отечественной сборной.

— Не показалось, что в игре с Молдавией россиянам не хватило свежести?

— Я бы так не сказал. В принципе, многие сборные эти товарищеские матчи используют, чтобы предоставить время молодым. Скажем, немцы сыграли с чехами в достаточно экспериментальном составе. А «наелись» наши футболисты или нет, покажут две грядущие встречи.

— Черчесов выпустил на поле немало молодых игроков, но не Матвея Сафонова. Не стоило ли это сделать в товарищеской игре?

— В сборной, как правило, место в воротах занимают те люди, на которых тренерский штаб рассчитывает и в дальнейших матчах. Это делается для того, чтобы они не теряли уверенности в себе. Хотя, возможно, шанс сыграть с Турцией получат Сафонов или Сослан Джанаев.

— Вас удивило, что не слишком яркую встречу провёл Алексей Миранчук? От него после гола во встрече с «Интером» ждали большего...

— Здесь дело тоже в отсутствии сыгранности. Но для того, чтобы стать основным футболистом сборной, Алексей должен проявлять себя именно в таких матчах. Он здорово пользуется своими шансами в «Аталанте», но с Молдавией смотрелся не слишком ярко. Очень сложно дать результат, когда на поле выходит целая группа новичков. Чтобы наиграть какие-то связки, требуется хотя бы неделя тренировочного процесса, а времени, к сожалению, нет. Но эта игра была необходима, всё же нельзя забывать, что в сборной есть и возрастные футболисты, и постепенное вливание молодёжи требуется. А ребята должны сделать из произошедшего правильные выводы и хорошо настроиться на грядущие решающие встречи Лиги наций. Желаю сборной России успеха.