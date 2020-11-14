Черчесов: Джикия будет капитаном сборной России в матче Лиги наций с Турцией

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что доволен Георгием Джикией как капитаном национальной команды.
Черчесов: Джикия будет капитаном сборной России в матче Лиги наций с Турцией
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«Он свою роль выполнил и подошёл к ней ответственно. Георгий капитанит в «Спартаке», поэтому ему знакомы все функции. Конечно, в сборной он получил повязку впервые, определённая ответственность на него легла. Но он с ней справился и в завтрашней игре тоже будет капитаном», — сказал Черчесов.

Капитан сборной России Артём Дзюба не был вызван на ближайшие матчи национальной команды из-за публикации интимного видео.

Ранее Кудряшов заявил, что не считает чемпионаты Турции и России похожими турнирами.

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