Черчесов оценил игру Алексея Миранчука в матче с Турцией
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«Сегодня он вышел точно на той же позиции, которую занимает в «Аталанте». Там он чувствовал себя комфортно. Понятно, что есть нюансы, которые он должен учитывать, находясь в сборной. Когда Алексей уезжал в Италию, я поддержал его решение, потому что уровень сопротивления там даёт возможность прибавлять. Думаю, в матчах с Молдавией и Турцией мы увидели, что Миранчук повзрослел», — сказал Черчесов после матча.
При этом он отметил, что в национальной команде ожидают, когда Миранчук начнёт забивать и отдавать результативные передачи за сборную.
Россия в меньшинстве уступила Турции со счётом 2:3.
Россия продолжает занимать первое место в своей группе Лиги наций, имея восемь очков в активе. Находящаяся на третьей строчке Турция набрала шесть очков.
Ранее тренер сборной Турции отметил, что матч с Россией складывался очень непросто для его команды до удаления.