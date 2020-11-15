Черчесов оценил игру Алексея Миранчука в матче с Турцией

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался об игре полузащитника национальной команды Алексея Миранчука в матче пятого тура группового этапа Лиги наций с Турцией.
Черчесов оценил игру Алексея Миранчука в матче с Турцией
  • © REUTERS/Dimitar Dilkoff

«Сегодня он вышел точно на той же позиции, которую занимает в «Аталанте». Там он чувствовал себя комфортно. Понятно, что есть нюансы, которые он должен учитывать, находясь в сборной. Когда Алексей уезжал в Италию, я поддержал его решение, потому что уровень сопротивления там даёт возможность прибавлять. Думаю, в матчах с Молдавией и Турцией мы увидели, что Миранчук повзрослел», — сказал Черчесов после матча.

При этом он отметил, что в национальной команде ожидают, когда Миранчук начнёт забивать и отдавать результативные передачи за сборную.

Россия в меньшинстве уступила Турции со счётом 2:3.

Россия продолжает занимать первое место в своей группе Лиги наций, имея восемь очков в активе. Находящаяся на третьей строчке Турция набрала шесть очков.

Ранее тренер сборной Турции отметил, что матч с Россией складывался очень непросто для его команды до удаления.

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