Тренер сборной Турции: матч с Россией складывался очень непросто до удаления

Главный тренер сборной Турции по футболу Шенол Гюнеш прокомментировал итоги матча пятого тура группового этапа Лиги наций с Россией.

«Матч складывался для нас очень непросто до удаления Андрея Семёнова. Сборная России играла хорошо. А после того как соперник остался в меньшинстве, лучше выглядеть уже стала турецкая команда. Во втором тайме после внезапного гола Далера Кузяева нам пришлось непросто, но мы всё же выиграли. Хочу поздравить всю команду с первой победой в текущем розыгрыше Лиги наций», — сказал Гюнеш после матча.

Россия в меньшинстве уступила Турции со счётом 2:3. Семёнов был удалён на 24-й минуте.

Россия продолжает занимать первое место в своей группе Лиги наций, имея восемь очков в активе. Находящаяся на третьей строчке Турция набрала шесть очков.

Ранее Станислав Черчесов ответил на вопрос об игре сборной России после удаления Семёнова.