Черчесов об игре сборной России после удаления: сразу начали совещаться, как лучше перестроиться

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос об игре национальной команды после удаления Андрея Семёнова в матче пятого тура группового этапа Лиги наций с Турцией.
Черчесов об игре сборной России после удаления: сразу начали совещаться, как лучше перестроиться
  • РИА Новости
  • © РФС

«Как только Андрея удалили, тут же начали совещаться по поводу того, как лучше перестроить игру. Но в одну секунду замену всё равно не сделаешь. Потом мы внесли изменения, и всё встало на место. В таких ситуациях и опытные футболисты должны сконцентрироваться. Мы даже и после удаления в меньшинстве создавали моменты. С одной стороны, произошедшее послужит нам уроком, а с другой — раз такая ситуация сложилась, значит, это зачем-то нужно. Она послана, чтобы правильно её проанализировать», — сказал Черчесов после матча.

Россия в меньшинстве уступила Турции со счётом 2:3. Семёнов был удалён на 24-й минуте.

Россия продолжает занимать первое место в своей группе Лиги наций, имея восемь очков в активе. Находящаяся на третьей строчке Турция набрала шесть очков.

Ранее Черчесов признался, что не хотел бы обсуждать работу судей в матче с Турцией.

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