Черчесов признался, что не хотел бы обсуждать работу судей в матче с Турцией

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос об удалении защитника национальной команды Андрее Семёнова, а также о назначенном пенальти в матче пятого тура группового этапа Лиги наций.
Черчесов признался, что не хотел бы обсуждать работу судей в матче с Турцией
  • © REUTERS/Murad Sezer

«Не хотел бы это обсуждать. Есть желание ответить на вопросы, касающиеся игры. Понятно, что решения судей — часть футбола, но я бы не хотел говорить на данную тему», — сказал Черчесов после матча.

Россия в меньшинстве уступила Турции со счётом 2:3. Семёнов был удалён на 24-й минуте, а пенальти в ворота России был назначен в начале второго тайма, и его реализовал Дженк Тосун.

Россия продолжает занимать первое место в своей группе Лиги наций с восемью очками в активе. Находящаяся на третьей строчке Турция набрала шесть очков.

Ранее Станислав Черчесов объяснил, почему сборная России играла с Турцией по схеме с пятью защитниками.

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