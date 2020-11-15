Черчесов признался, что не хотел бы обсуждать работу судей в матче с Турцией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос об удалении защитника национальной команды Андрее Семёнова, а также о назначенном пенальти в матче пятого тура группового этапа Лиги наций.

«Не хотел бы это обсуждать. Есть желание ответить на вопросы, касающиеся игры. Понятно, что решения судей — часть футбола, но я бы не хотел говорить на данную тему», — сказал Черчесов после матча.

Россия в меньшинстве уступила Турции со счётом 2:3. Семёнов был удалён на 24-й минуте, а пенальти в ворота России был назначен в начале второго тайма, и его реализовал Дженк Тосун.

Россия продолжает занимать первое место в своей группе Лиги наций с восемью очками в активе. Находящаяся на третьей строчке Турция набрала шесть очков.

Ранее Станислав Черчесов объяснил, почему сборная России играла с Турцией по схеме с пятью защитниками.