Бывший судья о пенальти в ворота сборной России по футболу: Кузяев не допустил нарушения правил

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Бывший судья Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота сборной России по футболу в матче Лиги наций с Турцией.
Бывший судья о пенальти в ворота сборной России по футболу: Кузяев не допустил нарушения правил
  • Reuters

«Кузяев сыграл правильно и не допустил никакого нарушения правил. Пенальти был назначен ошибочно. Слава богу, Далер ещё не был удалён. Подтверждением низкой квалификации Шимона Марциняка стал и эпизод в конце первого тайма, когда Юрий Жирков плечом толкнул оппонента в грудь. Но судья даже не дал свисток. Марциняк — очень неквалифицированный арбитр», — заявил эксперт в интервью RT.

Ранее Хусаинов назвал ошибочным решение Марциняка удалить Семёнова в матче с Турцией.

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